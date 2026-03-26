Elezioni amministrative, M5S punta sull’alleanza con Controcorrente

Il MoVimento 5 Stelle ufficializza la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Messina, annunciando la presentazione di una lista in collaborazione con il movimento Controcorrente. A renderlo noto è il capogruppo all’Ars, Antonio De Luca, che ha illustrato i contenuti dell’intesa politica e gli obiettivi del progetto elettorale.

“Presenteremo regolarmente la nostra lista alle prossime elezioni amministrative di Messina, avviando un percorso elettorale condiviso con Controcorrente, forza politica di rottura, con la quale condividiamo numerose battaglie”, ha dichiarato De Luca. L’accordo tra le due forze, secondo quanto riferito, si fonda su temi comuni quali legalità, tutela ambientale e costruzione di un’alternativa politica rispetto agli schieramenti di destra e al progetto guidato da Cateno De Luca.

Il deputato ha inoltre sottolineato come la competizione elettorale rappresenti un passaggio utile per marcare una netta distanza politica dall’ex sindaco e per avviare un percorso autonomo. “Si tratta di una nuova fase politica in cui il Movimento 5 Stelle apre ad un progetto aperto e inclusivo”, ha aggiunto, evidenziando l’intenzione di coinvolgere forze civiche e politiche disponibili a convergere su una proposta comune.

Nel programma delineato rientra anche il sostegno alla candidatura a sindaco di Antonella Russo. “L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza di un’area politica alternativa e credibile in seno al civico consesso con un sostegno forte, deciso e convinto alla candidata sindaca Antonella Russo”, ha concluso De Luca, indicando anche la possibilità di superare la soglia del 5% con la lista congiunta.

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