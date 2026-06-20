GioiosaMente Estate, gli eventi in programma a giugno 2026

Prende forma il calendario degli appuntamenti inseriti nel programma “GioiosaMente Estate – Giugno 2026”, promosso nel territorio di Gioiosa Marea con una serie di iniziative culturali, sociali e di intrattenimento distribuite tra il centro cittadino e la frazione di San Giorgio.

Il primo appuntamento è previsto il 21 giugno alle ore 20 in Piazza Cavour con la “Festa della Musica”, organizzata dalla Pro Loco Gioiosa. L’evento si inserisce nelle manifestazioni dedicate alla giornata internazionale della musica e coinvolgerà il centro del paese.

Il 25 giugno, alle 18.30, il Salone parrocchiale di San Giorgio ospiterà il convegno dal titolo “Non farti truffare”, promosso dall’Associazione Auser. L’incontro sarà dedicato ai temi della prevenzione e dell’informazione sui principali rischi legati alle truffe.

Dal 26 al 28 giugno, a partire dalle 19, la frazione di San Giorgio sarà sede della manifestazione “Nautica, prospettive per il futuro!”, curata dall’Associazione Pro Loco San Giorgio. L’iniziativa sarà dedicata alle opportunità e agli sviluppi del settore nautico.

Il 27 giugno alle ore 19, nella piazzetta antistante il Circolo Mediterraneo, è in programma la presentazione del romanzo “Una promessa a Berlino”, pubblicato da Armenio Editore. L’evento offrirà l’occasione di approfondire contenuti e temi dell’opera.

Nelle giornate del 27 giugno alle ore 20 e del 28 giugno alle 18.30, la frazione di San Giorgio ospiterà la tradizionale “Festa della Tonnara”, organizzata dall’Associazione Vivi San Giorgio. Il calendario di giugno si concluderà il 28 giugno alle 21.30 all’Arena Canapè con lo spettacolo-saggio di danza “Pinocchio”, realizzato da CM Studio Danza.

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