Incendio a Canneto di Lipari, un uomo trovato morto in casa

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri all’interno della propria abitazione a Canneto, frazione di Lipari, dove si era sviluppato un incendio. Il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori intervenuti sul posto dopo la segnalazione delle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 14.40. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’abitazione e avviato le operazioni necessarie per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’immobile. Durante l’intervento, all’interno dei locali, è stato scoperto il cadavere dell’uomo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’episodio e a stabilire le cause del decesso. Il corpo è stato successivamente recuperato e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sarà il magistrato di turno a valutare gli ulteriori adempimenti investigativi e a stabilire l’eventuale necessità di disporre l’autopsia, che potrebbe fornire elementi utili per chiarire le circostanze della morte.

Le indagini sono in corso e, allo stato attuale, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto estremo. Nelle vicinanze dell’abitazione, durante le operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine, si sono radunate decine di persone. L’uomo e la sua famiglia erano conosciuti a Lipari e la notizia della morte si è rapidamente diffusa nella comunità isolana.

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