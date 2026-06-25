Policlinico di Messina, firmato il cambio di appalto per 226 lavoratori



È stato sottoscritto il passaggio di gestione dell’appalto relativo ai servizi di pulizia e facchinaggio dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina. Con il nuovo affidamento, la società G.S.I. assumerà il servizio di pulimento, mentre la S.A.F. sarà incaricata delle attività di facchinaggio, interessando complessivamente 226 lavoratrici e lavoratori.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, sono emerse alcune criticità evidenziate dalla Filcams Cgil di Messina. Il segretario Giuseppe Ragno ha spiegato che l’azienda uscente, Coopservice, non avrebbe ancora trasmesso tutta la documentazione necessaria per completare il cambio di appalto. Tra gli atti mancanti figurerebbero anche le ultime quattro buste paga del personale coinvolto.

Secondo quanto dichiarato da Ragno, sarebbero inoltre in corso verifiche su presunte modifiche apportate nell’ultimo periodo ai contratti di una quindicina di dipendenti. “Se tali circostanze dovessero trovare conferma, sarà necessario chiarire le modalità con cui sono stati incrementati alcuni parametri contrattuali, evitando di alimentare incertezze e divisioni tra gli operatori”, ha affermato il segretario della Filcams Cgil.

Nei prossimi giorni è prevista la sottoscrizione dei contratti individuali con le aziende subentranti. “Intervenire sui contratti a ridosso del cambio di appalto non appare coerente, poiché l’impresa che subentra procede alle assunzioni facendo riferimento ai parametri in essere quattro mesi prima”, ha aggiunto Ragno.

La Filcams Cgil ha infine espresso un ringraziamento all’U.O.C. Provveditorato del Policlinico per il supporto fornito durante le operazioni di transizione, ribadendo al tempo stesso la richiesta di evitare interferenze della stazione appaltante nella gestione dell’appalto e confermando il ruolo di Cgil, Cisl e Uil quali organizzazioni firmatarie del contratto collettivo e titolate alla contrattazione.

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