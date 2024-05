“Siciliani Sognatori” di Giuseppe De Michele, Storie di Speranza in Sicilia

Il 30 maggio, alle ore 16, nella Sala Piersanti Mattarella del Palazzo Reale di Palermo, verrà presentato ufficialmente il documentario “Siciliani Sognatori” di Giuseppe De Michele (nella foto). Questo mediometraggio, composto da quattro episodi, esplora storie di bellezza e trasformazione in Sicilia, regione che annualmente affronta un esodo significativo di giovani alla ricerca di migliori opportunità altrove. Tale fenomeno provoca un forte spopolamento e l’abbandono del territorio, acuito da un silenzio sociale che ostacola il dibattito politico e la consapevolezza delle sue conseguenze.

Il documentario non intende essere un’analisi antropologica, bensì mira a toccare le corde emotive del pubblico, narrando le esperienze straordinarie di siciliani comuni come Antonio Pasqualino, Andrea Bartoli, Florinda Saieva, Antonio Presti e Maurizio Spinelli. Andrea Bartoli e Florinda Saieva sono i co-fondatori del “Farm Cultural Park” di Favara, rinomata galleria d’arte e residenza per artisti. Antonio Pasqualino, medico e antropologo, fondò nel 1965 l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari e successivamente, nel 1975, il Museo internazionale delle marionette di Palermo. Suo nipote omonimo continua il suo lavoro, sostenendo che i sogni devono essere realizzati.

Antonio Presti, mecenate, ha creato Fiumara d’Arte, il più grande parco di sculture monumentali in Europa, situato nella valle dell’Halaesa. Maurizio Spinelli ha fondato il Forno Santa Rita, rivitalizzando il borgo omonimo vicino a Delia. Il documentario è stato ideato, registrato e prodotto da Giuseppe De Michele, con l’assistenza dell’associazione “Una traccia” e del videomaker Alberto Maria.

La presentazione vedrà la partecipazione di Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione Cultura dell’Assemblea regionale siciliana, Laura Salamone, direttrice del Servizio Commissioni dell’Ars, e lo scrittore Roberto Alajmo con la sua trattazione “Premessa al sogno di una Sicilia diversa”. Interverranno anche Florinda Sajeva, Andrea Bartoli, Antonio Presti, Rosario Perricone, Dora Cordone, Antonio Maria e Maurizio Spinelli.

«”Siciliani Sognatori” di Giuseppe De Michele incanta con il suo intenso viaggio attraverso la Sicilia, scoprendo luoghi intrisi di autenticità e soprattutto persone che raccontano storie uniche di bellezza e trasformazione», ha commentato Andrea Bartoli.

Per Antonio Presti, «il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Bisogna accompagnare i giovani con la forza del sogno e della visione per ritrovare la libertà del sognare, un gesto sovversivo che apre la vita all’altra faccia del possibile.»

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo