A Messina alloggi popolari degradati, Musolino chiede interventi urgenti

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha trasmesso una segnalazione formale al commissario straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei, e agli uffici competenti, evidenziando le condizioni critiche di un alloggio comunale situato in città. Secondo quanto riferito, l’immobile presenta gravi problematiche igienico-sanitarie, tra cui infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza sovrastante, estese formazioni di muffa e lesioni nel soffitto con rischio di distacco dell’intonaco. Segnalate inoltre frequenti interruzioni dell’impianto elettrico causate dalle infiltrazioni.

La situazione, definita come potenzialmente pericolosa per la salute degli occupanti, sarebbe stata già certificata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Messina a seguito di un sopralluogo effettuato nel marzo dell’anno precedente. “Ho inoltrato una segnalazione formale per denunciare lo stato di grave deterioramento dell’immobile”, ha dichiarato Musolino, aggiungendo che “l’amministrazione si è limitata a prospettare un eventuale trasferimento senza adottare interventi immediati”.

La senatrice ha quindi sollecitato un’azione urgente affinché vengano ripristinate condizioni minime di sicurezza e salubrità, sottolineando di aver coinvolto le autorità competenti dopo aver verificato personalmente la situazione. “Ho chiesto che siano eseguiti gli interventi necessari per tutelare la salute e l’incolumità degli assegnatari”, ha affermato.

Nel medesimo intervento, Musolino ha richiamato le politiche abitative dell’amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, osservando che “le iniziative annunciate, come l’acquisizione di immobili, richiederanno tempi lunghi e investimenti rilevanti”. La senatrice ha evidenziato che, nel frattempo, alcune famiglie continuano a vivere in condizioni ritenute non adeguate, chiedendo interventi concreti e tempestivi.

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