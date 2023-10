A Messina, pagavano il mutuo senza avere la casa

Una famiglia messinese ha ottenuto un significativo risparmio finanziario, riducendo il proprio debito di oltre 130mila euro grazie a un’azione legale mirata. La vicenda è stata gestita dallo studio legale Leone – Fell & C. e dall’avvocato Giulia Giuffrida, che ha agito in rappresentanza della famiglia coinvolta.

Il problema affrontato riguarda una delle 100 famiglie residenti presso la Residenza di Torrente Trapani, a Messina. Questo complesso abitativo non è mai stato completato, e di conseguenza, i proprietari si trovavano a dover pagare le rate di un mutuo relativo a immobili mai consegnati. Questi mutui erano stati sottoscritti in concomitanza con contratti di risparmio edilizio, garantiti da un immobile. Tuttavia, l’immobile è stato successivamente sequestrato a causa di presunte irregolarità nella lottizzazione.

Questa situazione ha lasciato molte famiglie in una condizione di incertezza finanziaria, con mutui onerosi per case mai realmente possedute. Fortunatamente, grazie all’impegno degli avvocati, è stata raggiunta una soluzione che ha alleggerito notevolmente il peso finanziario sulla famiglia coinvolta.

Francesco Leone, socio fondatore dello studio legale Leone – Fell & C., ha dichiarato: “Siamo riusciti a ottenere dalla banca una revisione contrattuale e la proposta di un saldo e stralcio. Il debito originario, che ammontava a 165.000 euro, è stato ridotto a soli 30.000 euro. È un risultato straordinario che permetterà alla famiglia non solo di risparmiare ingenti somme di denaro, ma anche di guardare con maggiore fiducia al futuro. Il nostro lavoro consiste anche nel tutelare i diritti dei nostri assistiti e nel trovare soluzioni concrete per i loro problemi reali.”

L’avvocato Giulia Giuffrida ha sottolineato che casi simili di ingiustizia sono purtroppo ancora frequenti e che è fondamentale proteggere le famiglie coinvolte. “Ci sono ancora molte famiglie alle prese con mutui per abitazioni mai consegnate”, ha affermato. “Per tutte loro, è possibile perseguire una revisione contrattuale che possa alleviare il peso del debito.”

