La scuderia RO Racing protagonista del fine settimana sportivo

Si avvicina il fine settimana sportivo e la scuderia RO Racing è pronta a partecipare a numerose gare in Italia e in Europa. Tra le manifestazioni che vedranno i portacolori della squadra, i rally saranno i principali protagonisti.

Il 41° Rally Due Valli darà il via al Campionato Italiano Rally Asfalto, e la scuderia RO Racing sarà rappresentata da Giuseppe Testa e Gino Abatecola a bordo della loro Skoda Fabia R5 Evo. In Europa, invece, Sergio Farris con la sua Porsche 911 RSR del Quarto raggruppamento parteciperà al 31° Historic Vltava Rally in Repubblica Ceca.

La scuderia siciliana non si fermerà qui, ma parteciperà anche al 56° Rally Elba, al 29° Rally Città di Casarano e al 37° Rally delle Prealpi Orobiche. Gaspare Corbetto e Salvatore Cancemi parteciperanno all’Irc all’Isola d’Elba, mentre Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani cercheranno la vittoria al 29° Rally Città di Casarano con la loro Volkswagen Polo R5 della Roger Tuning.

Non solo rally, ma anche salite e slalom. Andrea Fersini sarà alla guida della sua Mini Cooper S alla Coppa Rally di seconda zona, mentre Daniele Schillaci parteciperà alla Coppa Italia di zona nella manifestazione Karting al Cremona Circuit. Infine, alla 3ª Cronoscalata Linguaglossa Piano Provenzana, valida per il Trofeo Italiano Velocità della Montagna, Bernardo Benenati sfreccerà con la sua Volkswagen Golf Gti del Secondo Raggruppamento.

La scuderia RO Racing è pronta a dimostrare il suo valore in ogni gara, in ogni categoria e in ogni zona. Non resta che attendere il via delle competizioni per tifare e sostenere questi campioni in pista.

