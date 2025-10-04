Denunciato 44enne ad Acquedolci per coltivazione di Marijuana

Ad Acquedolci i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno denunciato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di “produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’operazione è avvenuta nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio volto a contrastare la diffusione e lo smercio di droga.

Nel corso dell’attività, condotta anche con il supporto di un’unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti due vasi contenenti piante di marijuana e circa 40 grammi della stessa sostanza già essiccata e nascosta con cura.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente.

👁 Articolo letto 195 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.