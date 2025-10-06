Il CCPM di Taormina premiato a Washington con l’ELSO Gold Level

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina ha ottenuto il riconoscimento di “Centro di Eccellenza – Gold Level ELSO Award” conferito dalla Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) per l’eccellenza raggiunta nei programmi di supporto vitale extracorporeo. La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta al Gaylord Convention Center di Washington, nell’ambito del Congresso mondiale della ELSO.

Il premio “Excellence in Life Support Award” è attribuito ai centri che si distinguono a livello internazionale per la qualità dei processi e delle procedure adottate nella gestione dei pazienti, garantendo alti standard di assistenza e formazione avanzata del personale sanitario. L’accreditamento, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, certifica l’impegno della struttura verso una sanità di qualità e il costante aggiornamento professionale.

A ricevere il riconoscimento, per conto del Centro di Taormina, sono state la dott.ssa Rosanna Zanai, anestesista rianimatore e coordinatrice del programma ECMO, la dott.ssa Daniela Grasso, coordinatrice del Servizio di Perfusione Medical Concept Lab (MCL), la dott.ssa Ines Andriani, cardiochirurgo pediatra, e la dott.ssa Chiara Tornambè, tecnico di perfusione cardiocircolatoria.

«Il premio – hanno sottolineato le rappresentanti del CCPM – valorizza l’impegno multidisciplinare del nostro team e il lavoro svolto quotidianamente per la cura di pazienti pediatrici complessi e fragili». Il CCPM di Taormina è la prima struttura in Italia e la quinta in Europa a conseguire questo livello di riconoscimento.

