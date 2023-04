Gioiosa Marea, l’I.C. “Anna Rita Sidoti” alla “Vienna City Marathon”

I.C. “Anna Rita Sidoti”: Unica scuola italiana che sfilerà alla Maratona di Vienna.

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea parteciperà alla 40^ edizione della Vienna City Marathon Domenica 23 aprile 2023, si prepara a partecipare alla prestigiosa Vienna City Marathon, diventando così la sola scuola italiana a gareggiare con il proprio atleta e logo in una competizione internazionale dopo la storica partecipazione a Los Angeles.

Il presidente della A.S.D. Amatori S. Agata ANSPI e assistente amministrativo del nostro Istituto, Pippo Manera, si prepara ad affrontare una delle gare più difficili al mondo, correndo i 42.195 metri del percorso più veloce del panorama mondiale insieme ad altri 40.000 atleti.

L’Istituto si conferma in prima linea nella formazione dei propri studenti e del personale, utilizzando lo sport come esempio di abnegazione, impegno e dedizione per il raggiungimento dei propri obiettivi. Il Dirigente Scolastico, Prof. Leon Zingales, esprime la sua grande soddisfazione per i numerosi traguardi raggiunti e ringrazia il personale per lo spirito di squadra dimostrato in ogni competizione.

Il pubblico siciliano presente alla maratona potrà tifare con orgoglio per l’atleta del nostro Istituto, accompagnando il suo percorso con scroscianti applausi e grida di sostegno. Vamos “Anna Rita Sidoti”!

