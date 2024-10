M5S critica il governo regionale sulla riforma degli Enti Locali

La discussione sulla riforma degli Enti Locali in Sicilia si è intensificata, con il Movimento 5 Stelle che ha sollevato critiche nei confronti dell’operato della maggioranza. Durante i lavori della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), i deputati Nuccio Di Paola, Martina Ardizzone e Angelo Cambiano hanno evidenziato profonde contraddizioni all’interno del governo regionale, soprattutto riguardo agli emendamenti presentati per la riforma. In particolare, i rappresentanti del M5S hanno puntato il dito contro il centrodestra e il Presidente della Regione, Renato Schifani, accusati di ipocrisia nel gestire la questione.

Secondo Di Paola, “il governo regionale e la maggioranza di centrodestra attaccano pubblicamente gli amministratori locali definendoli ‘poltronari’, ma poi nelle sedi istituzionali approvano aumenti di emolumenti per assessori e consiglieri, aggravando le casse comunali”. La critica si concentra sull’aumento delle indennità, che secondo i deputati del M5S, sottrae risorse ai servizi essenziali per i cittadini, invece di sostenere i comuni in difficoltà economica.

Il malcontento si estende anche ai processi decisionali interni alla maggioranza. Di Paola, Ardizzone e Cambiano hanno denunciato una “frattura totale” tra il governo e i suoi stessi sostenitori. Hanno sottolineato come il governo, in diverse occasioni, abbia espresso pareri contrari su alcuni emendamenti, mentre la maggioranza li ha invece sostenuti. Questa incoerenza, secondo i deputati pentastellati, dimostrerebbe che né il governo né la maggioranza sono realmente interessati a portare avanti la riforma degli Enti Locali, nonostante il progetto sia in discussione da due anni.

I rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno ribadito il loro impegno a tutela degli amministratori locali, sottolineando le difficoltà economiche e operative che molti comuni stanno affrontando. Concludono evidenziando che la loro posizione è sempre stata quella di supportare sindaci, amministratori e consiglieri in difficoltà, al contrario di quanto starebbe facendo il centrodestra.

