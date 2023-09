Rinasce l’azione del M5S da Ragusa: salario minimo tra le priorità

La riattivazione del Movimento 5 Stelle si concretizza a Ragusa, con l’avvio di una fase determinante. L’obiettivo è una ritorno vigoroso tra le persone, supportato dai nuovi Gruppi Territoriali e con l’attenzione puntata sulle sfide imminenti. In primo piano, la battaglia per il salario minimo, come sottolineato dal presidente Giuseppe Conte, collegato da Cernobbio, che enfatizza l’importanza di raccogliere una “montagna di firme”.

Da Ragusa, presso l’hotel Poggio del Sole, ha avuto inizio questa nuova tappa del Movimento 5 Stelle. Attivisti provenienti da tutta la Sicilia, insieme a deputati regionali e nazionali, si sono uniti ai portavoce provinciali e ai consiglieri comunali e di circoscrizione. Nuccio Di Paola, referente regionale, ha guidato l’assemblea, annunciando la determinazione a fronteggiare le prossime sfide, coinvolgendo attivamente la popolazione con banchetti diffusi. Le questioni da affrontare sono numerose a causa degli effetti dei tagli al reddito di cittadinanza e alla sanità.

Il presidente Conte interviene da Cernobbio, sostenendo l’importanza della mobilitazione per il salario minimo. In questo contesto, smentisce le voci false riguardo a un possibile impatto negativo del salario minimo per coloro che guadagnano di più attualmente. La sua presenza a Cernobbio è un richiamo all’attenzione sulla necessità di un’equilibrata crescita nazionale, enfatizzando il ruolo della politica nell’incremento di tutte le componenti del Paese.

Il presidente ribadisce le carenze del governo attuale, criticando l’assenza di una visione e di coraggio nelle decisioni prese. Nel dicembre precedente, mancò l’adozione di misure per sostenere la crescita, presentando invece una legge di bilancio improntata all’austerità. L’invito di Conte è rivolto ai Gruppi Territoriali, che sono cresciuti in numero, a svolgere un ruolo determinante nel rafforzamento del Movimento 5 Stelle.

Nunzia Catalfo, ex ministro, ha fornito dettagli tecnici e ha annunciato webinar informativi, contribuendo alla strategia di coinvolgimento e spiegazione delle tematiche.

