Azzeramento della giunta a Brolo, Laccoto: «Serve coesione»

Il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha disposto l’azzeramento della giunta comunale, avviando una fase di verifica politica e amministrativa a quasi due anni dall’insediamento. La scelta, secondo quanto comunicato, è maturata a seguito dell’emersione di differenti orientamenti all’interno della maggioranza consiliare, ritenuti incompatibili con una gestione unitaria dell’azione di governo locale.

Il provvedimento è finalizzato ad aprire un confronto politico non più rinviabile, con l’obiettivo di riallineare impostazione, metodo di lavoro e priorità amministrative, in coerenza con il mandato elettorale conferito dai cittadini nel 2024. In questa prospettiva, l’azzeramento dell’esecutivo viene indicato come passaggio necessario per ristabilire una piena condivisione degli obiettivi programmatici e dei rapporti fiduciari.

«Ho ritenuto doveroso fermarci per riflettere, chiarire e ripartire», ha dichiarato il sindaco, sottolineando come «servano coesione, fiducia reciproca e una squadra che lavori nella stessa direzione, senza ambiguità». Laccoto ha ribadito che «la direzione resta quella tracciata dal programma amministrativo scelto in maniera inequivocabile dai cittadini», definendolo «il riferimento imprescindibile dell’azione amministrativa».

Il primo cittadino ha precisato che la decisione non comporta un’interruzione dell’attività dell’ente. «Non si tratta di uno stop, ma di un rilancio dell’azione amministrativa», ha affermato, richiamando la necessità di garantire continuità ai progetti già avviati, molti dei quali considerati strategici per lo sviluppo del territorio.

Le nuove nomine, attese nei prossimi giorni, saranno orientate a criteri di competenza, affidabilità e rapporto fiduciario diretto con il sindaco. «Brolo ha bisogno di un esecutivo solido», ha concluso Laccoto, «capace di lavorare insieme con lealtà e senso di responsabilità».

👁 Articolo letto 660 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.