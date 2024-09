Amato: “Misure per valorizzare la professione infermieristica”

Dal 2010 al 2024, le domande per diventare infermieri in Italia si sono drasticamente dimezzate. Nel 2010, si contavano 46.281 richieste per 16.679 posti disponibili, mentre nel 2024 si è passati a 21.250 domande per 20.714 posti, evidenziando un trend preoccupante. Durante l’ultima sessione di test di ammissione a scienze infermieristiche, tenutasi il 5 settembre 2024, il rapporto tra domande e posti era quasi di uno a uno, un segnale di crisi per la professione.

Confintesa Sanità, attraverso il Segretario Nazionale Dr. Domenico Amato, ha più volte denunciato la carenza di infermieri e medici in Italia. Molti professionisti del settore sanitario scelgono infatti di emigrare verso Paesi che offrono migliori condizioni lavorative. Tra le cause principali del calo delle aspirazioni infermieristiche vi sono la scarsa retribuzione, le problematiche legate alla formazione e le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Amato ha sottolineato la necessità di interventi immediati per evitare che il già insufficiente numero di infermieri diventi critico. “Gli eroi della nostra sanità, definiti tali durante la pandemia di Covid-19, sono stanchi delle promesse e chiedono misure strutturali concrete per valorizzare la loro professione”, ha dichiarato il Segretario di Confintesa Sanità, richiamando l’attenzione del Sistema Sanitario Nazionale sulla gravità della situazione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo