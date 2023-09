Patti: operaio edile 56enne perde la vita in un incidente sul lavoro

Giuseppe Milici, un operaio edile di 56 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un tragico incidente sul lavoro avvenuto tra le contrade Agliastri e Mustazzo a Patti. La vittima stava lavorando sulla facciata di un edificio quando è caduto da un ponteggio alto un metro e mezzo. L’incidente ha avuto esiti fatali quando Milici è stato tragicamente infilzato da un paletto in ferro durante la caduta, ogni tentativo di soccorso è stato inutile, e l’uomo è deceduto sul colpo.

La Procura di Patti ha subito aperto un’inchiesta per fare luce su questo drammatico evento. Le indagini sono attualmente condotte dai Carabinieri, che cercano di determinare le cause esatte dell’incidente e raccogliere prove e testimonianze cruciali che possano far luce sulla tragedia.

Il sostituto procuratore Antonietta Ardizzone ha disposto l’autopsia sul corpo di Giuseppe Milici, la quale verrà eseguita tra domani e martedì, presso l’obitorio del Papardo, dove il corpo è stato trasferito per ulteriori indagini.

