Barbagallo (PD) critica la riduzione fondi infrastrutturali in Sicilia

Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, ha espresso dure critiche nei confronti del governo Meloni riguardo alla riduzione delle risorse destinate alla Sicilia. Barbagallo ha definito “inaccettabile” la sottrazione di fondi, pari a circa 3 miliardi di euro, destinati alla regione, evidenziando come tali risorse siano state invece riallocate verso le regioni settentrionali, già caratterizzate da maggiori disponibilità finanziarie.

Secondo Barbagallo, la drastica diminuzione, superiore al 70%, dei finanziamenti dedicati alla manutenzione delle strade provinciali, alla mobilità sostenibile e ai progetti di rigenerazione urbana risulta particolarmente grave in una realtà come quella siciliana, dove le infrastrutture interne versano in condizioni di degrado e gli spostamenti tra i capoluoghi di provincia avvengono in tempi considerati “medievali”.

Il segretario del Pd ha inoltre sottolineato la preoccupazione riguardo alla lentezza nell’avanzamento dei cantieri, osservazione condivisa anche da esponenti della maggioranza di centrodestra. Barbagallo ha richiamato l’attenzione sull’inefficace utilizzo delle risorse, in particolare per i lavori relativi all’alta velocità Palermo-Catania e all’autostrada Ragusa-Catania. A tal proposito ha ribadito l’appello rivolto a Rfi e Anas affinché si attivino con maggiore tempestività nel completamento delle opere infrastrutturali.

👁 Articolo letto 300 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.