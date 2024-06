Giornata diocesana dei Ministranti, oltre trecento giovani a Sant’Alfio

Oltre trecento giovani ministranti si sono recati a Sant’Alfio il 27 giugno per partecipare alla Giornata diocesana dei Ministranti, organizzata dal Seminario vescovile diocesano. Provenienti da tutta la diocesi, i giovani, accompagnati dai loro sacerdoti e responsabili, hanno partecipato a un evento il cui tema era “Parrocchia quale casa di Dio e della comunità”, mirato a rendere i ragazzi protagonisti nel servizio all’altare e nell’Eucaristia.

Dopo le iscrizioni e il saluto iniziale di mons. Giovanni Mammino, rettore del Seminario vescovile, i ministranti sono stati suddivisi in gruppi e guidati in riflessioni su figure di santità moderna come Carlo Acutis e Don Pino Puglisi. Successivamente, un corteo partito dall’istituto delle Figlie di San Camillo ha raggiunto la Chiesa Madre, dove si è tenuta una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Antonino Raspanti. Durante l’omelia, il vescovo si è rivolto ai giovani con queste parole: “Cari ministranti, la fede e l’ascolto della volontà di Dio sono fondamentali per ritrovare la strada giusta e costruire la nostra vita su basi solide. Ascoltate quindi, cari ragazzi, la Parola di Dio, i vostri sacerdoti, formatori e genitori. Chiediamo al Signore di crescere saldi nella sua volontà e il coraggio di seguire il percorso che Dio ha stabilito per ciascuno di noi. Signore, aiutaci a fare la tua volontà, indicaci la via e sostienici nel nostro cammino.”

Mons. Raspanti ha anche invitato i ministranti al prossimo appuntamento annuale, che nel 2025 coinciderà con il giubileo. Al termine della Santa Messa, il passaggio dello stendardo diocesano ha segnato il trasferimento dalla comunità di Stazzo e Scillichenti alla parrocchia San Martino Vescovo di Randazzo, guidata da don Roberto Maio.

Il pomeriggio è stato caratterizzato da momenti di gioco e fraternità, sottolineando l’importanza della relazione con altre realtà per vivere intensamente e comunitariamente il servizio parrocchiale. La giornata si è rivelata un’opportunità di crescita e formazione spirituale, oltre che di condivisione di esperienze.

Don Raffaele Stagnitta, vice rettore del Seminario vescovile e responsabile dei ministranti della Diocesi, ha concluso: “È stata una giornata di gioia, festa e preghiera che ha coinvolto numerosi ministranti della nostra diocesi. Il nostro vescovo ci ha incoraggiato a crescere come uomini e donne di fede salda, costruendo la nostra casa sulla roccia, come suggerisce il Vangelo. Portiamo con noi questo messaggio per essere nella nostra vita con Gesù per servire.”

