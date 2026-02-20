Attualità

Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 23 febbraio al 1° marzo

venerdì 20.02.2026 - 11:38:00
Autovelox della Polizia

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli della velocità previsti lungo la rete autostradale provinciale, indicando le tratte interessate giorno per giorno. L’iniziativa mira a favorire il rispetto dei limiti di velocità e a ridurre il rischio di incidenti, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un elevato indice di sinistrosità.

I servizi di monitoraggio saranno attivi da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. I controlli verranno effettuati alternativamente su entrambe le arterie e in entrambe le direzioni di marcia.

In particolare, le verifiche con strumenti di rilevazione della velocità saranno svolte nelle giornate del 23, 24, 26 e 28 febbraio, oltre al 1 marzo 2026, lungo le tratte autostradali indicate. La comunicazione preventiva dei controlli si inserisce nelle attività di prevenzione promosse dalla Polizia Stradale, finalizzate a incentivare comportamenti di guida prudenti e al rispetto delle norme del Codice della strada.

Restano confermati i limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, con riduzione a 110 chilometri orari in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite ordinario è di 110 chilometri orari, che scende a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

Le attività di controllo rientrano nel quadro delle azioni di vigilanza sul territorio finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio alla guida.


