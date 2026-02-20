Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 23 febbraio al 1° marzo

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli della velocità previsti lungo la rete autostradale provinciale, indicando le tratte interessate giorno per giorno. L’iniziativa mira a favorire il rispetto dei limiti di velocità e a ridurre il rischio di incidenti, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un elevato indice di sinistrosità.

I servizi di monitoraggio saranno attivi da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo 2026 e interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. I controlli verranno effettuati alternativamente su entrambe le arterie e in entrambe le direzioni di marcia.

In particolare, le verifiche con strumenti di rilevazione della velocità saranno svolte nelle giornate del 23, 24, 26 e 28 febbraio, oltre al 1 marzo 2026, lungo le tratte autostradali indicate. La comunicazione preventiva dei controlli si inserisce nelle attività di prevenzione promosse dalla Polizia Stradale, finalizzate a incentivare comportamenti di guida prudenti e al rispetto delle norme del Codice della strada.

Restano confermati i limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, con riduzione a 110 chilometri orari in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite ordinario è di 110 chilometri orari, che scende a 90 chilometri orari in caso di maltempo.

Le attività di controllo rientrano nel quadro delle azioni di vigilanza sul territorio finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio alla guida.

👁 Articolo letto 164 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.