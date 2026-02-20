Elezioni Messina, il centrodestra sceglie Marcello Scurria sindaco

Marcello Scurria è stato designato candidato sindaco di Messina con il sostegno dell’intera coalizione di centrodestra e delle liste civiche aderenti a un progetto politico comune orientato al rilancio e allo sviluppo della città. La decisione è stata assunta dai vertici locali della coalizione e successivamente formalizzata in apertura del vertice regionale del centrodestra, al termine di un confronto unitario che ha portato alla definizione condivisa della candidatura.

Secondo quanto comunicato, la scelta è maturata nell’ambito di un percorso politico che ha visto convergere le diverse componenti della coalizione su un’unica proposta amministrativa per la città dello Stretto. Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa, della quale saranno successivamente resi noti i dettagli organizzativi, che segnerà l’avvio ufficiale della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali previste per il mese di maggio.

La candidatura di Scurria, secondo i rappresentanti delle forze politiche coinvolte, si inserisce in un progetto amministrativo volto a garantire stabilità e capacità di governo, con l’obiettivo di affrontare le principali questioni che interessano il territorio e delineare prospettive di crescita per il capoluogo peloritano.

In una nota congiunta, i segretari regionali delle forze politiche della coalizione hanno indicato che la designazione costituisce la sintesi di un percorso basato su competenza e visione amministrativa, finalizzato alla costruzione di un governo cittadino ritenuto adeguato alle esigenze future della comunità messinese.

La dichiarazione è sottoscritta dai segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-MPA e Democrazia Cristiana.

