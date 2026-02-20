Digitalizzazione sanitaria, intervento ASP Trapani a Cernobbio

Le iniziative di trasformazione digitale avviate dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sono state illustrate dalla commissaria straordinaria, dottoressa Sabrina Pulvirenti, nel corso della terza edizione della Cernobbio School, appuntamento dedicato al tema “Governare il Futuro del SSN”. L’intervento ha presentato le principali strategie adottate dall’ente in ambito tecnologico e organizzativo.

Tra i progetti esposti figurano l’introduzione della piattaforma di telemedicina e i percorsi formativi sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, destinati ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture private accreditate e ai farmacisti. È stata inoltre illustrata l’attivazione di un sistema gestionale per la refertazione clinica finalizzato all’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico.

La relazione ha riguardato anche la sperimentazione del Fascicolo del Personale in formato digitale e lo sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale in ambiente locale. Queste tecnologie sono orientate a migliorare l’appropriatezza prescrittiva, ottimizzare i processi amministrativi e potenziare i servizi informativi rivolti ai cittadini attraverso un nuovo sistema integrato nel portale istituzionale.

La presentazione è stata realizzata con modalità innovative mediante l’impiego di un avatar basato su intelligenza artificiale, concepito come strumento rappresentativo dell’integrazione tra pianificazione strategica e applicazioni tecnologiche. Il sistema è stato sviluppato dal dottor G. Ferrara, responsabile della U.O.C. Servizi di Staff, su indicazione della commissaria Pulvirenti.

L’intervento ha suscitato interesse tra i partecipanti, sia per i contenuti illustrati sia per le modalità di esposizione adottate. L’azienda sanitaria ha evidenziato che le iniziative intraprese sono orientate allo sviluppo di un sistema sanitario caratterizzato da maggiore digitalizzazione, interoperabilità ed efficienza, con particolare attenzione alle esigenze dell’utenza.

