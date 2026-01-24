Lavori urgenti a Stromboli, coinvolti Genio civile e Protezione civile

Sono stati affidati dal Genio civile di Messina i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, danneggiato dalle mareggiate causate dal ciclone Harry, che ha interessato la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. L’avvio delle operazioni è previsto per lunedì prossimo, con l’apertura del cantiere e l’arrivo di sommozzatori e squadre tecniche specializzate. La notizia è stata comunicata dalla Presidenza della Regione.

La decisione è maturata a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato dal Dipartimento regionale tecnico, dal Genio civile di Messina e dalla Protezione civile regionale. L’intervento è finalizzato al recupero della piena operatività del molo nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre i disagi per la comunità isolana e ristabilire le condizioni necessarie per la regolarità dei collegamenti marittimi.

Parallelamente, la Protezione civile ha avviato attività di supporto alla popolazione per garantire la fornitura di beni essenziali e generi alimentari, in attesa del completo ripristino dei servizi. Nelle ultime ore una nave è riuscita ad ormeggiare a Stromboli, consentendo lo sbarco di tre furgoni carichi di frutta, prodotti alimentari, merci fresche e surgelate, oltre a latte e uova.

Gli interventi programmati sul porto di Stromboli rientrano in un più ampio piano di azioni urgenti che interessano anche le isole di Linosa e Lampedusa. Le misure sono state attivate su impulso del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e vengono coordinate dal commissario regionale per l’emergenza, Salvo Cocina.

👁 Articolo letto 315 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.