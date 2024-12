Arrestato 34enne finto Carabinieri a Palermo dopo quattro truffe

Palermo, importanti operazioni condotte dai Carabinieri della Stazione di Crispi hanno portato all’arresto di un 34enne originario di Pomigliano d’Arco, accusato di quattro truffe aggravate perpetrate con il metodo del falso Carabiniere. Gli episodi, avvenuti tra settembre e dicembre 2023, hanno coinvolto tre donne e un uomo, tutti anziani, tratti in inganno con la stessa tecnica.

Secondo quanto ricostruito, un complice contattava telefonicamente le vittime, spacciandosi per un Carabiniere o un Avvocato, informandole di un grave incidente stradale che avrebbe visto coinvolto un loro familiare. La vittima, presa dallo sconforto, veniva invitata a pagare una cauzione per la presunta liberazione del congiunto trattenuto in caserma. Poco dopo, un altro complice si presentava a casa delle vittime per ritirare denaro, gioielli e altri beni preziosi. Il bottino complessivo delle truffe ammonterebbe a 9.000 euro in contanti e 32.000 euro in preziosi.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno ricostruito l’intera dinamica e raccolto elementi decisivi a carico del 34enne. L’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita dai Carabinieri di Pomigliano d’Arco.

In un caso analogo, il 31 ottobre 2024, i Carabinieri della Stazione Resuttana Colli hanno arrestato in flagranza un 26enne mentre lasciava un condominio in via Ferdinando Palasciano con gioielli del valore di 20.000 euro. Le indagini hanno accertato che l’uomo aveva raggirato un’anziana con lo stesso espediente. I preziosi sono stati restituiti alla vittima.

L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini a prestare attenzione a simili tentativi di truffa e ricorda che le forze dell’ordine non richiedono pagamenti in denaro o oggetti di valore. Eventuali sospetti vanno immediatamente segnalati al numero 112.

