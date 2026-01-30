Di Paola: «Salvini, non ti vogliamo, prima restituisci il miliardo e tre»

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola, interviene sulle dichiarazioni e sulle iniziative del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, facendo riferimento alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alla Sicilia. Al centro dell’intervento vi è la richiesta di sbloccare circa un miliardo e 300 milioni di euro che, secondo il Movimento, sarebbero stati vincolati al progetto del Ponte sullo Stretto.

Di Paola afferma che eventuali visite del ministro nelle aree colpite dal ciclone Harry dovrebbero essere accompagnate da decisioni concrete sul piano finanziario. Secondo l’esponente pentastellato, prima di annunciare nuovi interventi sarebbe necessario liberare le risorse già disponibili, considerate fondamentali per affrontare le emergenze e le carenze strutturali del territorio. In questo contesto, Di Paola sottolinea che le priorità del Mezzogiorno e della Sicilia riguardano infrastrutture ritenute essenziali, come strade, ferrovie, scuole e ospedali.

Nel suo intervento, il coordinatore regionale del M5S ribadisce una netta contrarietà al progetto del Ponte sullo Stretto, definendolo un’opera che non risponderebbe alle esigenze immediate dei cittadini siciliani e calabresi. Di Paola sostiene che il blocco delle risorse FSC penalizzerebbe la Sicilia, sottraendo fondi che potrebbero essere impiegati per interventi considerati prioritari.

“Prima sblocchi il miliardo e 300 milioni di fondi FSC dei siciliani che ha immobilizzato per il suo ponte di propaganda”, afferma Di Paola, aggiungendo che tali risorse dovrebbero essere restituite alla disponibilità dell’Isola. L’esponente del Movimento 5 Stelle conclude dichiarando che la posizione espressa rappresenterebbe non solo il suo partito, ma anche le forze di opposizione e una parte della stessa maggioranza di governo.

