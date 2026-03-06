Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino nuovo direttore generale

Il Policlinico universitario di Messina ha un nuovo direttore generale. Il dottor Salvatore Iacolino si è ufficialmente insediato ieri alla guida dell’Azienda ospedaliera universitaria. Nella giornata successiva si è svolto un primo momento istituzionale di confronto alla presenza della rettrice dell’Università di Messina, professoressa Giovanna Spatari, del direttore amministrativo Elvira Amata e del direttore sanitario Giuseppe Murolo.

Sessantadue anni, avvocato, Iacolino proviene dall’Assessorato regionale della Salute, dove fino a pochi giorni fa ha ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento di Pianificazione strategica. La sua carriera nel settore sanitario è iniziata nel 1988 e si è sviluppata nel tempo attraverso diversi ruoli amministrativi e dirigenziali. Tra gli incarichi ricoperti figurano quelli di commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo, direttore amministrativo delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Siracusa, direttore generale dell’Asp di Palermo dal 2005 al 2009 e direttore amministrativo dell’Asp di Agrigento tra il 2001 e il 2005.

Nel corso della giornata il nuovo direttore generale ha incontrato anche i responsabili dei dipartimenti assistenziali e i direttori dei dipartimenti universitari dell’area medica, avviando un primo confronto sulle priorità e sugli obiettivi dell’azienda.

“È per me un onore tornare alla guida di un’Azienda ospedaliera universitaria e ringrazio la Rettrice per la fiducia accordata”, ha dichiarato Iacolino. “Sono convinto che le caratteristiche di un policlinico, dove assistenza, formazione e ricerca convivono, rappresentino un valore per i pazienti e per gli utenti. L’obiettivo è sviluppare ulteriormente l’azienda in sinergia con l’Università e con il territorio, in una logica di rete che consenta di migliorare i processi e rendere le prestazioni più eque e accessibili”.

La rettrice Giovanna Spatari ha spiegato: “Ho scelto il dottor Iacolino consapevole delle sue competenze e della sua esperienza. Ritengo che il suo contributo possa favorire un percorso di crescita dell’azienda e valorizzare il lavoro delle professionalità che operano quotidianamente nella struttura”.

Anche il direttore amministrativo Elvira Amata e il direttore sanitario Giuseppe Murolo hanno espresso apprezzamento per la nomina, evidenziando che l’esperienza maturata da Iacolino nel sistema sanitario regionale rappresenta un elemento utile per lo sviluppo dell’azienda.

