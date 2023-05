Denunciata pizzeria ad Adrano per furto d’acqua

A seguito di una segnalazione anonima pervenuta al Commissariato, è emerso che una nota pizzeria situata nel centro cittadino era coinvolta in questa illecita attività.

Dopo aver organizzato un servizio di osservazione mirato e aver confermato la commissione del reato, gli agenti, con la collaborazione degli operatori dell’Acoset (la società che gestisce il servizio idrico), hanno effettuato l’accesso al locale pubblico in cui si stava verificando il furto d’acqua. È stato accertato che il gestore della pizzeria aveva collegato abusivamente il proprio impianto alla rete idrica generale, eludendo così il pagamento delle tariffe e danneggiando la società erogatrice.

I poliziotti hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria la responsabile legale, una donna di 59 anni di Adrano, del suddetto esercizio, sequestrando anche il tubo flessibile utilizzato per l’allaccio abusivo.

La persona denunciata dovrà ora rispondere dell’accusa di furto, aggravato dal fatto che sono stati utilizzati mezzi fraudolenti, reato per il quale è prevista una pena di reclusione da due a sei anni e il pagamento di una multa da 927 euro a 1.500 euro.

I controlli mirati per eliminare questo diffuso fenomeno, che causa danni non solo alla società fornitrice di un bene essenziale, ma all’intera comunità, continueranno in modo costante.

