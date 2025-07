Ospedale di Palermo dovrà risarcire 1,2 mln per il Batterio Killer

A Palermo la terza sezione del Tribunale Civile ha condannato l’Azienda Ospedaliero‑Universitaria “Paolo Giaccone” a versare agli eredi di V.P. oltre 1,2 milioni di euro per la morte sopraggiunta l’1 aprile 2012 a causa di un’infezione da Acinetobacter acquisita durante un intervento chirurgico. Il settantenne palermitano, sottoposto a più operazioni presso il Policlinico, subì un progressivo aggravamento delle condizioni a seguito di ritardi nell’assistenza e di gravi errori medici, accertati dai giudici come “responsabili in modo determinante del decesso”.

Nel corso del processo è emerso che il batterio killer si diffuse nel paziente proprio all’interno della struttura, senza che fossero attivati tempestivamente i protocolli di isolamento e controllo. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva dell’ospedale nella gestione post‑operatoria, in particolare per omissioni nelle terapie e per inadeguate procedure di monitoraggio.

Contestualmente alla sentenza, l’azienda sanitaria ha avviato un’indagine interna per verificare le falle organizzative che hanno contribuito alla catena di errori. La decisione civile costituisce un precedente nella giurisprudenza locale, sottolineando l’obbligo delle strutture sanitarie di adottare misure preventive rigorose contro le infezioni ospedaliere.

