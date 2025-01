1980 Hewlett-Packard introduce l’HP-85, un PC all’avanguardia

Era il 5 gennaio 1980, quando Hewlett-Packard (HP) annunciò la commercializzazione del suo primo personal computer, l’HP-85. Questo dispositivo integrava un microprocessore proprietario, un monitor CRT da 5 pollici, una tastiera, una stampante termica e un’unità a nastro per l’archiviazione dei dati. Progettato per applicazioni scientifiche, ingegneristiche e aziendali, l’HP-85 rappresentò un passo significativo nell’evoluzione dei computer personali, distinguendosi per la sua portabilità e le funzionalità integrate.

Nonostante il costo elevato per l’epoca, trovò impiego in settori professionali che richiedevano capacità di calcolo avanzate in un formato compatto. L’HP-85 contribuì a definire gli standard per i successivi sviluppi nel campo dell’informatica personale, evidenziando l’importanza di soluzioni integrate e user-friendly.

