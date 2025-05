Sequestrati sette chili di droga pronta per la vendita a Catania

Nel corso di operazioni distinte svolte nel territorio provinciale di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno arrestato tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente circa sette chilogrammi di droga, suddivisi in 1,5 kg di cocaina, 1 kg di hashish e oltre 4,5 kg di marijuana. L’attività investigativa, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, si è concentrata su presunti trasporti e depositi di stupefacenti nella provincia, sulla base di informazioni raccolte nell’ambito di un piano di contrasto al traffico di droga.

Due controlli stradali effettuati nei pressi del casello autostradale Catania-San Gregorio, con il supporto della Compagnia Pronto Impiego Catania (AT-PI), hanno portato al sequestro di un chilo di cocaina su un’autovettura privata e di tre chili di marijuana insieme a mezzo chilo di cocaina trasportati da un passeggero di un taxi di linea. Inoltre, è stata condotta una perquisizione domiciliare a Nicolosi, in un’abitazione sottoposta a osservazione per il frequente via vai di persone con precedenti specifici in materia di stupefacenti. All’interno dell’appartamento sono stati trovati 1,5 kg di marijuana e un chilo di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.

I militari hanno proceduto al sequestro della sostanza e all’arresto in flagranza dei tre soggetti coinvolti, nei confronti dei quali permane la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe generato profitti illeciti superiori a 300.000 euro. A seguito della richiesta della Procura, il Tribunale di Catania ha convalidato gli arresti e i sequestri, disponendo la custodia in carcere per due degli arrestati e gli arresti domiciliari per il terzo.

