Concluso a Sciacca il progetto Erasmus+ “5 Pointed Star”

Oggi a Sciacca si è concluso il progetto Erasmus+ “5 Pointed Star”, promosso da Marevivo Sicilia e cofinanziato dall’Unione Europea. L’iniziativa, avviata il 27 giugno, si è svolta tra il CEA Marevivo Baia del Corallo di Sferracavallo e il Convitto dell’IISS Amato Vetrano, presso la Tonnara di Sciacca. Vi hanno partecipato 24 giovani, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, provenienti da Italia, Slovenia e Spagna, accompagnati dai rispettivi Youth Leader.

Le attività si sono concentrate sullo scambio di buone pratiche in ambito di educazione ambientale e sport acquatici non competitivi, con la promozione di cinque discipline sostenibili: nuoto, snorkeling, canoa, Stand Up Paddle e vela. È stata inoltre organizzata un’azione di citizen science, che ha visto i ragazzi impegnati nella pulizia e nel campionamento dei rifiuti lungo la spiaggia della Tonnara di Sciacca.

Nella stessa zona, i partecipanti hanno informato i bagnanti sulle tracce della tartaruga Caretta caretta, illustrando le modalità di segnalazione di eventuali nidi. Il calendario ha incluso visite alla Sagra del Mare – Festa di San Pietro, con la tradizionale “Antinna a mari”, al centro storico di Sciacca, al Giardino Scandaglia, alla Valle dei Templi di Agrigento e all’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa/Bovo Marina.

Ieri il gruppo ha presentato i risultati dell’esperienza durante l’evento finale aperto alla cittadinanza, ospitato nel Convitto. Attraverso video, presentazioni e elaborati creativi, i giovani hanno sintetizzato le competenze acquisite, confermando l’obiettivo comune di favorire la tutela ambientale e la partecipazione civica.

