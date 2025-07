Aizza il cane contro il titolare, due rapine nel giro di un’ora a Catania

Nella giornata di venerdì la Polizia di Stato ha fermato un 31enne catanese ritenuto responsabile di due rapine compiute nell’arco di un’ora ai danni di un market del centro cittadino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è introdotto nel negozio fingendo di fare la spesa e, al momento del pagamento, ha estratto un coltello e spronato il proprio cane contro il figlio del titolare. La vittima, colpita dal morso all’arto inferiore, è caduta a terra con una ferita aperta.

Un parente del giovane, attirato dalle urla, è accorso per prestare soccorso e ha tentato di dissuadere il malvivente, invitandolo a saldare il conto e allontanarsi. Anche lui è stato aggredito dal cane, aizzato nuovamente dall’uomo che si è poi dileguato. Gli agenti del Commissariato “Centrale” sono intervenuti su segnalazione del padre della prima vittima, hanno raccolto gli elementi utili e setacciato le vie limitrofe.

Circa un’ora più tardi il 31enne è tornato nel market affermando di aver smarrito 150 euro nel locale e, dopo aver arraffato alcune bevande, ha minacciato con il coltello il titolare e ha di nuovo scatenato l’animale contro di lui. Gli operatori di Polizia, in pattugliamento nella zona, hanno individuato il fuggitivo con il cane al seguito, lo hanno inseguito e bloccato; il coltello è stato sequestrato.

Il cane è stato affidato a un veterinario comunale, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per rapina aggravata. Era già sottoposto a un avviso orale notificato nel novembre 2024 per furti, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

