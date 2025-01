Farmaco chemioterapico in aerosol, innovazione al Policlinico di Messina

Il Policlinico G. Martino di Messina ha recentemente eseguito il primo intervento nel sud Italia utilizzando la Pressurized IntraThoracic Aerosol Chemotherapy (PITAC), una tecnica avanzata per la somministrazione di farmaci chemioterapici direttamente nel torace in forma di aerosol. Questa metodica, praticabile in Italia in soli cinque centri, rappresenta una svolta significativa nel trattamento dei tumori che hanno generato metastasi alla pleura.

L’intervento è stato reso possibile dalla collaborazione tra le Unità Operative di Chirurgia del Peritoneo e del Retroperitoneo, diretta dal Prof. Antonio Macrì, e di Chirurgia Toracica, sotto la guida del Prof. Francesco Monaco. La somministrazione avviene tramite toracoscopia in condizioni di alta pressione, con un posizionamento del farmaco tra pleura e polmone. Tale approccio permette una distribuzione uniforme del farmaco nella cavità pleurica e una penetrazione ottimale nelle cellule tumorali, riducendo al contempo gli effetti collaterali grazie al basso assorbimento sistemico.

I professori Macrì e Monaco hanno sottolineato come il risultato sia frutto di anni di studio e di collaborazioni con centri nazionali e internazionali. Fondamentale è stato il contributo del team, composto da Dario Familiari, Erica Milone, Elena Valenti, Rossana Rizzo, Mario Visaloco e Antonio Cannaò, oltre al supporto degli anestesisti e del personale di sala operatoria.

Il Prof. Macrì ha evidenziato come questa procedura si aggiunga ad altre tecniche innovative già adottate dal Policlinico, come la chirurgia citoriduttiva (CRS), la chemioipertermia peritoneale (HIPEC) e la Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC). Dal 2019, tali progressi hanno permesso al Policlinico di Messina di essere riconosciuto come Centro di Riferimento della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO), migliorando notevolmente la sopravvivenza dei pazienti oncologici.

