Etna, attività stromboliana e cenere: scatta l’allerta rossa

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo di Catania, ha segnalato un incremento dell’attività stromboliana ai crateri sommitali dell’Etna. Il fenomeno è accompagnato da un’intensa emissione di cenere vulcanica, la cui altezza non è al momento quantificabile. Gli esperti, attraverso monitoraggi visivi e termici, hanno emesso un avviso per la navigazione aerea di massima allerta, classificato come Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation) di colore rosso.

Nonostante l’evoluzione della fase eruttiva, le autorità aeroportuali hanno confermato che l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania resta pienamente operativo. La situazione, al momento, non comporta limitazioni né sospensioni dei voli.

Secondo quanto riferito dai ricercatori, il fenomeno è costantemente sotto osservazione. “L’attività è monitorata in tempo reale e le informazioni vengono immediatamente trasmesse alle autorità competenti per le necessarie valutazioni”, hanno spiegato dall’Ingv.

Il vulcano etneo, il più alto e attivo del continente europeo, è soggetto a frequenti variazioni della propria attività, che vengono documentate e comunicate tramite sistemi di allerta rapida. L’emissione di cenere rappresenta un rischio potenziale per la sicurezza del traffico aereo, motivo per cui il livello di allerta è stato portato al massimo grado previsto dalle procedure internazionali.

👁 Articolo letto 571 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.