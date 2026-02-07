Agricoltura, 126 milioni per filiere e competitività in Sicilia

La Regione Siciliana ha destinato complessivamente 126 milioni di euro a due bandi rivolti al rafforzamento della competitività, della produttività e della sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le misure sono state predisposte dal dipartimento regionale dell’Agricoltura e mirano a sostenere investimenti strategici e progetti integrati di filiera.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato che si tratta di «un consistente intervento a sostegno delle aziende agricole siciliane», evidenziando come l’obiettivo sia anche quello di favorire forme di aggregazione tra imprese affinché «le eccellenze dei nostri territori trovino sempre più spazio sui mercati», puntando su innovazione, modernizzazione e sostenibilità ambientale.

Sulla stessa linea l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che ha parlato di un sostegno concreto alle imprese attraverso «un’iniezione di risorse» orientata alla modernizzazione e all’innovazione, con interventi mirati al rafforzamento della competitività del sistema agricolo regionale.

Il primo bando, con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro, è dedicato a investimenti ad alto impatto nel settore agroindustriale e si configura come una misura strategica per la modernizzazione, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e l’integrazione di filiera, con ricadute economiche rilevanti a livello regionale.

Il secondo intervento riguarda i Progetti integrati di filiera (Pif) e dispone di 56 milioni di euro. Le risorse sono destinate ai comparti agrumicolo, bufalino e cerealicolo e finanziano iniziative che integrano produzione primaria, trasformazione e commercializzazione, oltre ad azioni di cooperazione per l’innovazione. I partenariati devono coinvolgere almeno quattro soggetti e prevedere un accordo di filiera della durata minima di dieci anni.

Le domande potranno essere presentate tramite il SIAN, attraverso questo link, a partire dal 9 marzo e fino all’8 giugno 2026.

