Evento letterario a Capo d’Orlando: dialogo tra Grasso e Zingales

Un incontro tra autori: Giovanni Grasso e Leon Zingales si confrontano sul romanzo “Il Segreto del Tenente Giardina”.

Un romanzo commovente sulla Grande Guerra: “Il Segreto del Tenente Giardina” offre una riflessione profonda sull’amore, l’odio, la pace e la giustizia.

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales dialogherà con il Portavoce del Presidente della Repubblica Dott. Giovanni Grasso durante un evento artistico dedicato al libro “Il Segreto del Tenente Giardina”. Il romanzo narra di una pagina poco conosciuta della Grande Guerra e della giustizia sommaria che colpì diversi soldati italiani, offrendo una riflessione su amore, odio, pace, guerra e giustizia.

Nell’ambito del Notturno d’autore, evento ideato e artisticamente diretto dalla Prof.ssa Lucia Franchina, si terrà una serata speciale al Porto di Capo d’Orlando il prossimo venerdì 14 luglio alle ore 21:00. Il Dott. Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica e autore del libro “Il Segreto del Tenente Giardina”, presenterà il suo ultimo successo letterario al pubblico presente.

“Il Segreto del Tenente Giardina” è un romanzo che narra una pagina poco conosciuta della Grande Guerra: la triste vicenda della giustizia sommaria che colpì diversi soldati italiani. Il libro offre una profonda visione del tenente Giardina e una commovente storia del soldato Antonio Crespi, rispettivamente nonno e bisnonno dei protagonisti Marco e Luce. Nel tentativo di ricostruire la storia dei loro avi, i protagonisti finiscono per ritrovare la propria memoria e per affrontare i loro tormenti interiori.

Il romanzo si distingue per la chiara delineazione dei protagonisti dal punto di vista psicologico, offrendo al lettore una riflessione su tematiche universali come l’amore, l’odio, la pace, la guerra, la legge umana e la giustizia interiore. Attraverso le vicende dei personaggi, l’autore invita a riflettere sulle complessità dell’animo umano e sulle sfide che la società e l’individuo devono affrontare in situazioni estreme come la guerra.

Durante l’evento, il Dirigente scolastico dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”, il Prof. Leon Zingales, avrà l’opportunità di dialogare con l’autore Giovanni Grasso. Questo incontro tra autori promette di offrire ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento sulla trama del libro e sui temi che esso affronta.

La presentazione del libro “Il Segreto del Tenente Giardina” si preannuncia come un momento culturale di grande interesse, in cui la letteratura e la storia si intrecciano per offrire al pubblico una nuova prospettiva sulla Grande Guerra e sulle sue conseguenze umane.

