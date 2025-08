Estate Gioiosa 2025: il calendario di Agosto e Settembre a Gioiosa Marea

A Gioiosa Marea è stato reso noto il cartellone di “Estate Gioiosa” per agosto e inizio settembre 2025. Il programma prende avvio il 1° agosto con lo spettacolo musicale “Echi del Mito: Viaggio tra Amore e Dee” nell’area archeologica di Gioiosa Guardia. Seguono eventi enogastronomici, culturali e musicali, tra cui la Sagra del Pesce del 2 agosto a Brigantino e saggi di danza il 3 agosto nelle arene Canapè e San Giorgio. Il 4 è previsto un ballo liscio con i “Senza Regole”, mentre il 5 si esibisce il gruppo folkloristico “Il Meliuso”.

La kermesse include inoltre rassegne “San Giorgio in Musica” con artisti come “Route 66”, “Malerba”, “Turè Muschio”, “Loredana La Rosa” e altri lungo l’isola pedonale di San Giorgio. Il 10 agosto si tiene “TRAMONTOAMMMARE” sul ponte grande; l’11 il “Carnevale Estivo” con partenza da via Lombardia e arrivo in musica all’Arena Canapè. Il 13 e il 15 agosto sono in programma concerti, tra cui “Sautafossa” e Michele Zarrillo, con spettacolo pirotecnico dopo mezzanotte.

I festeggiamenti religiosi per S.S. Maria delle Grazie e San Rocco si articolano tra eventi musicali e presenze della banda “San Nicola”. Dal 17 al 18 agosto sono previsti tornei, degustazioni e intrattenimenti a San Leonardo. Il mese si chiude con iniziative dedicate alla sensibilizzazione, raccolte fondi (Telethon), danza, e con la designazione della Sicilia quale “Regione Europea della Gastronomia” dal 29 al 31 agosto, con spettacoli dal vivo. A settembre proseguono iniziative culturali con presentazione editoriale, galà e simposio.

