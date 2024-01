Grave incidente in moto: addio a Antonino Candita di Barcellona

Antonino Candita, noto macellaio di Barcellona Pozzo di Gotto, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in moto avvenuto il giorno di Santo Stefano. Il 37enne appassionato delle due ruote è stato ricoverato al Policlinico di Messina, dove ha lottato per la vita.

L’incidente ha avuto luogo nella zona di Migliardo, quando Candita, alla guida della sua Bmw, è finito contro un’auto parcheggiata, una Fiat Panda nera. Le autorità stanno conducendo un’indagine per comprendere le circostanze esatte dell’incidente.

Antonino Candita era una figura conosciuta a Barcellona, sia per la sua attività di macellaio, aperta dieci anni fa in via Moleti, che per la sua passione per le moto. Partecipava regolarmente a raduni locali e aveva compiuto trasferte all’estero, come una spedizione in moto in Tunisia durante l’estate scorsa.

