Asp Messina, via libera al Piano Equità in Salute da 10 milioni

È stato approvato dall’assessorato regionale alla Salute il Piano Operativo dell’Asp di Messina nell’ambito del Programma Nazionale Equità in Salute, con un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il programma, promosso dal Ministero della Salute, è rivolto a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi, con particolare attenzione alle regioni meridionali.

Il Piano riguarda tre aree di intervento: consultori familiari, salute mentale e screening oncologici. La cabina di regia, coordinata da Nina Santisi con il supporto amministrativo di Norma Rivetti e Giuseppe Arcanà, segue i gruppi di lavoro dedicati e mantiene il raccordo con l’assessorato regionale.

Per i consultori, sotto la responsabilità di Francesca Ullo, sono previste azioni di rafforzamento dell’Home Visiting nei primi mille giorni di vita, con attività di sostegno alle famiglie e promozione di interventi precoci. Sono inoltre programmati adeguamenti strutturali e investimenti tecnologici.

Nell’area della salute mentale, guidata da Giuseppe Rao, le attività comprendono progetti terapeutici personalizzati, supporto ai familiari dei pazienti psichiatrici e sostegno agli operatori, con particolare attenzione alla prevenzione del burnout e alla creazione di Centri Aperti di prossimità. È già attivo il Centro di pronta accoglienza per le dipendenze, previsto dalla legge del 7 ottobre 2024.

Per gli screening oncologici, il piano prevede l’ampliamento dell’offerta con nuovi punti fissi e mobili, acquisto di apparecchiature e l’introduzione di un motorhome attrezzato destinato a raggiungere le aree più difficilmente accessibili.

“Il PNES rappresenta un impegno concreto per garantire un accesso equo ai servizi sanitari” ha dichiarato Nina Santisi. Norma Rivetti ha aggiunto che “il programma prevede un intenso lavoro di coordinamento amministrativo e di rendicontazione, in linea con la programmazione comunitaria”.

