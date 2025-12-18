Cisl Fp Messina, al Consiglio provinciale statuto e carta dei servizi

Sono all’esame del Consiglio provinciale della Città Metropolitana di Messina lo statuto e la carta dei servizi funzionali all’istituzione di una nuova azienda speciale destinata a ricomprendere i servizi sociali attualmente affidati in appalto alle cooperative. Il percorso riguarda in particolare l’internalizzazione dei servizi Asacom, dell’assistenza igienico-personale e del trasporto con assistenza infermieristica.

L’approvazione degli atti è stata rinviata a seguito di una mozione approvata da 13 consiglieri su 14, con nuova convocazione fissata per il 29 alle ore 15. A darne conto sono la segretaria generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, e il responsabile del Dipartimento Terzo Settore, Antonio Rodio. Secondo quanto riferito, il rinvio è motivato da alcune criticità, tra cui la trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in discontinuità con l’attuale assetto ciclico e stagionale. Ulteriori elementi di valutazione riguardano l’acquisto di beni e servizi strumentali per l’azienda, con un risparmio stimato in circa 670.251,24 euro per 34 settimane, e la distribuzione annuale dei costi dei servizi.

Un punto ritenuto centrale dal sindacato è la tutela dei livelli occupazionali attraverso la continuità lavorativa. In tal senso, Bicchieri e Rodio sottolineano la necessità di applicare le clausole di garanzia previste dall’articolo 37 del Ccnl delle Cooperative Sociali, indicandola come una priorità per la Cisl Fp Messina. “La nostra organizzazione sindacale è favorevole all’internalizzazione di nuove forze lavoro che assicurino maggiori tutele salariali e contrattuali – dichiarano – ma solo se viene garantito l’articolo 37 o, in subordine, criteri aggiuntivi e percentuali a favore del personale proveniente dalle cooperative”.

I rappresentanti sindacali chiedono infine di essere coinvolti nel confronto istituzionale come parti sociali, richiamando anche il quadro delineato dal DM 77/22 in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e di presa in carico delle fragilità. – Nelle foto Giovanna Bicchieri e Antonio Rodio.

