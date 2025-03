31 marzo 1999, Matrix debutta nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti

ACCADDE OGGI – Il 31 marzo 1999 segna la data d’uscita nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti del film “Matrix”, diretto da Larry e Andy Wachowski, protagonisti Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss. La pellicola introduce un linguaggio visivo fortemente innovativo per l’epoca, imponendosi come uno dei riferimenti estetici e narrativi più influenti nel cinema contemporaneo.

L’opera, che verrà distribuita in Italia a partire dal 7 maggio dello stesso anno, si distingue per l’uso pionieristico di tecniche di ripresa come il bullet time, che consente di rallentare l’azione e ruotare attorno ai personaggi in movimento. Questo approccio visivo verrà successivamente ripreso e adattato in numerose altre produzioni cinematografiche e pubblicitarie, rendendo “Matrix” un modello di stile e innovazione tecnica.

Il successo riscosso dal film si concretizza anche in ambito accademico e industriale, ottenendo quattro Premi Oscar, tra cui miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro ed effetti speciali.

Il riconoscimento della critica e del pubblico sancisce il ruolo centrale del film nell’evoluzione del genere fantascientifico, proponendo una riflessione distopica sulla realtà percepita e sulla tecnologia.

L’impatto culturale di “Matrix” si estende ben oltre la sua uscita, incidendo profondamente su linguaggio visivo, tematiche filosofiche e rappresentazione della virtualità nel cinema successivo.

Il film rappresenta il primo capitolo di una saga cinematografica che consolida la notorietà dei fratelli Wachowski, segnando l’inizio di un’estetica narrativa caratterizzata da una forte componente cyberpunk e da un approccio concettuale alla struttura della realtà.

