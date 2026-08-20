Palermo, sequestrati 400 chili di marijuana: sei persone denunciate

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato circa 400 chilogrammi di infiorescenze di marijuana, per un valore stimato al dettaglio superiore a 2 milioni di euro. Sei persone sono state denunciate, tra cui tre soggetti attivi nella coltivazione di canapa.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri delle Compagnie di Partinico e Palermo-Punta Raisi nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. In due distinti interventi, i militari hanno fermato altrettanti destinatari di spedizioni provenienti dall’estero. All’interno dei pacchi sono stati rinvenuti complessivamente circa 6,5 chilogrammi di marijuana sotto forma di infiorescenze già lavorate.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che entrambi i destinatari erano rappresentanti legali di aziende operanti nel settore della coltivazione legale della canapa. Le successive perquisizioni, estese anche alle sedi delle imprese e svolte con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno portato al rinvenimento di circa 400 chilogrammi di infiorescenze lavorate, conservate all’interno di celle a temperatura controllata.

Una parte del materiale è stata ricondotta a un terzo coltivatore di canapa, anch’egli denunciato. Complessivamente, i rappresentanti legali delle aziende e i mittenti delle spedizioni sono stati segnalati per importazione e/o lavorazione di sostanze stupefacenti.

La normativa non consente l’importazione, la lavorazione, la detenzione, l’invio e la spedizione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche semilavorate, essiccate o triturate, indipendentemente dal livello di THC. Tutto il materiale è stato sequestrato in attesa delle analisi qualitative e quantitative.

👁 Articolo letto 400 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.