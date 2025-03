Concerto spirituale di Debora Vezzani nella Cattedrale di Acireale

La sera di giovedì 20 marzo, la Basilica Cattedrale di Acireale ha accolto l’esibizione della cantautrice emiliana Debora Vezzani, nota figura della musica cristiana contemporanea in Italia. Nata nel 1984, Vezzani ha abbracciato la fede nel 2014 e da allora si dedica a trasmettere messaggi evangelici attraverso la musica, riscuotendo una significativa partecipazione tra i giovani.

L’evento, intitolato Come in cielo così in terra tour, è stato concepito come un momento musicale e spirituale interamente orientato alla riflessione sulla Divina Volontà. Numerosi partecipanti, di varie fasce d’età, hanno preso parte alla serata, attratti dalla combinazione tra l’intensità del messaggio proposto e l’interpretazione musicale dell’artista, che ha saputo coniugare talento e contenuto con equilibrio e sensibilità.

Il concerto si è sviluppato in una sequenza di momenti meditativi e brani musicali, fino a culminare nell’adorazione eucaristica. In tale contesto, Debora Vezzani ha offerto una testimonianza personale incentrata sulla propria esperienza di conversione, presentando la musica come strumento privilegiato per la diffusione di speranza e fede.

“Attraverso la musica possiamo trasmettere un messaggio che sia portatore di amore e fiducia”, ha dichiarato l’artista. “Il concerto rappresenta un momento di riflessione a partire dalla mia conversione di vita. È un privilegio condividere un messaggio così potente e speranzoso con tante persone. Continuiamo a testimoniare Dio con cuore e passione”.

