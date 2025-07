Specialista Comunicazione: concorso fermo dal 2023 al Policlinico

Questa mattina la UIL-FPL di Messina ha ricordato il quinto anniversario dalla pubblicazione del bando per un posto di specialista della Comunicazione al Policlinico di Messina. Alcuni candidati si sono riuniti all’ingresso della direzione generale, dove è stata spenta ironicamente una candelina in memoria dell’avvio della procedura, ferma sin dalla prova scritta sostenuta a gennaio 2023.

All’iniziativa hanno preso parte il segretario generale UIL-FPL Livio Andronico, il segretario aziendale del Policlinico Giuseppe Costa e il segretario aziendale dell’ASP Messina Carmelo Runci. Durante l’incontro Andronico ha osservato: “La UIL-FPL oggi al Policlinico al fianco dei giornalisti che aspettano da 5 anni il completamento della procedura concorsuale. Non si riesce a capire per quale motivo non si riesca a portare a termine il concorso.”

Il sindacato ha quindi confrontato la situazione messinese con quella di altre realtà sanitarie e amministrative in Sicilia, dove i concorsi per gli uffici stampa sono stati banditi, talvolta revocati, come nel caso dell’Azienda Papardo e dell’IRCCS, e sono attivi in enti quali IACP, ERSU, l’Ente Teatro, l’Autorità portuale dello Stretto e l’Università di Messina. “Qualcosa ci sfugge e non vorremmo immaginare che alla base ci siano tentativi per ostacolare il completamento di questa procedura”, ha aggiunto Andronico.

La UIL-FPL assicura vigilanza costante sul Policlinico e sulle altre aziende ospedaliere, e annuncia che porterà la questione all’attenzione del governatore Renato Schifani, chiedendo spiegazioni sul perché solo a Messina non si svolgano concorsi per l’assunzione di giornalisti.

