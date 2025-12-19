Chirurgia Generale in crescita al “Nuovo Cutroni Zodda”

Nel corso del 2025 l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Base “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto ha registrato un aumento rilevante dei volumi assistenziali e chirurgici. La crescita è stata particolarmente evidente dopo la riattivazione del Pronto Soccorso, avvenuta il 1° agosto 2025. I dati ufficiali validati dall’U.O.C. Controllo di Gestione dell’Asp di Messina indicano un miglioramento netto degli indicatori: il tasso medio di occupazione dei posti letto è passato dal 27,9% del 2024 al 56% nel 2025, superando stabilmente la capienza teorica dopo la riapertura del Pronto Soccorso, con punte fino al 120%. A fronte di una dotazione di otto posti letto, il reparto ha garantito assistenza anche a quattordici pazienti contemporaneamente.

L’attività chirurgica ha fornito un supporto costante al Pronto Soccorso, con numerosi interventi in urgenza ed emergenza che si sono affiancati alla programmazione ordinaria. Dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti oltre 600 interventi complessivi tra ricoveri ordinari, Day Surgery e Day Service, oltre a un’intensa attività ambulatoriale. Il case mix medio pari a 1,51 descrive una casistica di adeguata complessità, coerente con il ruolo di Ospedale di Base definito dal D.M. 70/2015.

In merito ai trasferimenti verso strutture di livello superiore, il responsabile della Chirurgia Generale, dott. Antonino Mario Genovese, e la responsabile dell’U.O.S. di Anestesia e Rianimazione, dott.ssa Maria Randazzo, precisano che “le decisioni non dipendono da carenze tecniche o professionali”. Secondo quanto dichiarato, i trasferimenti riguardano esclusivamente casi selezionati ad alta complessità e con rischio anestesiologico avanzato, “in applicazione della normativa sulla rete ospedaliera e secondo criteri di massima sicurezza per il paziente”. Nei casi di emergenza non differibile, l’intervento viene eseguito presso il presidio, con eventuale trasferimento successivo alla stabilizzazione clinica.

