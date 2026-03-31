Catanzaro attacca: “La Meloni pensi ai problemi del governo Schifani”

Un intervento critico nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva da Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, in relazione a quanto riferito da Ismaele La Vardera circa un messaggio ricevuto su WhatsApp dalla premier. Il contatto, secondo quanto riportato dal leader di Controcorrente, sarebbe avvenuto dopo l’impugnativa della legge regionale sui ristori legati al ciclone Harry.

Catanzaro ha commentato l’episodio sottolineando come, a suo avviso, l’iniziativa della presidente del Consiglio rappresenti un segnale preoccupante. “Se la premier Giorgia Meloni nella notte tra sabato e domenica non ha avuto niente di meglio da fare che scrivere un messaggio su WhatsApp a Ismaele La Vardera, accusandolo per una sua legittima valutazione politica, significa che il nostro Paese è davvero in pessime mani”, ha dichiarato.

Il capogruppo dem ha inoltre collegato l’accaduto agli sviluppi politici recenti, facendo riferimento all’esito del referendum. “Comprendo che la sberla del risultato del referendum possa aver destabilizzato il governo nazionale – ha aggiunto – ma questo episodio è un campanello d’allarme che mette in luce la poca serenità con la quale la premier sta gestendo l’attuale fase politica”.

Nel suo intervento, Catanzaro ha infine richiamato l’attenzione sulla situazione politica regionale, invitando la presidente del Consiglio a concentrarsi sulle dinamiche interne alla Sicilia. “Se Giorgia Meloni vuole interessarsi delle vicende siciliane – ha concluso – farebbe bene a valutare i disastri provocati dal governo Schifani”. Ha quindi descritto un contesto caratterizzato, a suo dire, da indagini giudiziarie, deleghe temporanee e tensioni interne alla maggioranza, con ripercussioni sull’attività della Regione e dell’Ars.

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