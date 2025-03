Sanità locale, Asp Messina ed il futuro delle Case di Comunità

Presso la Direzione Generale dell’Asp di Messina si è svolto un confronto tra la Direzione, rappresentata dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta, e il Comitato Consultivo, guidato dal Presidente Antonio Giardina. Il tema centrale dell’incontro è stata l’imminente attivazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, nuove strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

A livello nazionale, il Pnrr ha destinato 15,63 miliardi di euro alla missione “salute”, di cui la metà riservata al rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale attraverso tre tipologie di intervento: Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (Cot). L’Asp di Messina si è distinta nel contesto regionale, risultando tra le migliori in Sicilia per avanzamento dei lavori e preparandosi alla consegna di diverse strutture distribuite nella provincia.

Elemento chiave della riforma sanitaria, le Case di Comunità sono concepite per offrire un punto di riferimento ai cittadini, garantendo servizi di accoglienza e orientamento, con particolare attenzione ai soggetti fragili e ai pazienti affetti da patologie croniche. L’obiettivo è fornire risposte sanitarie e sociosanitarie adeguate, riducendo la pressione sulle strutture ospedaliere.

Gli Ospedali di Comunità, invece, rappresentano un livello intermedio tra l’assistenza domiciliare e il ricovero ospedaliero. Destinati a pazienti con patologie croniche o condizioni di acuzie minore, questi presidi forniranno cure a bassa intensità clinica per chi non può ricevere assistenza adeguata a domicilio. Grazie a queste strutture, sarà possibile evitare ricoveri ospedalieri non necessari e facilitare le dimissioni da reparti ospedalieri, assicurando un’assistenza più mirata.

Durante l’incontro, il Comitato Consultivo e l’Azienda sanitaria hanno discusso strategie di comunicazione per informare la cittadinanza sui servizi offerti e sulle modalità di accesso alle nuove strutture. È stato inoltre concordato un piano programmatico per adattare l’offerta sanitaria alle specifiche esigenze territoriali, nel rispetto dei parametri normativi.

Il Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta ha sottolineato l’importanza del confronto con il Comitato, affermando: “Come Azienda siamo fortemente convinti che l’interlocuzione e la condivisione siano attività fondamentali per programmare e realizzare ciò di cui la nostra utenza ha bisogno”.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁