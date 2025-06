Capo d’Orlando, scontro tra 4 mezzi sulla 113, ferito un motociclista

Un incidente si è verificato nella mattinata di ieri lungo la Strada Statale 113 “Messina-Palermo”, in corrispondenza della contrada San Martino, nel territorio comunale di Capo d’Orlando. Coinvolti nello scontro sono stati quattro veicoli: un furgone, due automobili e una motocicletta di grossa cilindrata. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato delle autorità e dei soccorsi sanitari.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, con il commissario Massimo Liuzzo e l’ispettore Aldo Randazzo, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, che al momento resta oggetto di accertamenti. A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente della moto, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Patti. I sanitari stanno monitorando il suo quadro clinico. L’incidente riaccende l’attenzione sulla criticità del tratto in questione della Statale 113, spesso teatro di sinistri stradali, e già da tempo considerato problematico per la sicurezza della viabilità.

👁 Articolo letto 392 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.