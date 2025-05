Firmato Protocollo d’intesa tra Caritas e centro analisi ad Acireale

La Caritas diocesana di Acireale e il centro analisi “Nuova Irma” hanno ufficializzato un accordo volto a garantire l’accesso a servizi sanitari per le persone in difficoltà economica. L’intesa, siglata nei giorni scorsi presso il Palazzo Vescovile, prevede che il centro di analisi offra sconti sui servizi di analisi cliniche a coloro che necessitano di supporto. Il protocollo, promosso da Gianfranco Cavallaro, segna un passo importante nella collaborazione tra le istituzioni locali operanti nel settore sanitario e sociale.

La firma dell’accordo ha visto la partecipazione del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, del direttore della Caritas diocesana, Don Orazio Tornabene, e del dott. Alessandro Condorelli, amministratore unico del laboratorio “Nuova Irma”. Il progetto prevede l’applicazione di uno sconto del 15% sui servizi di analisi a pagamento (escluse le prestazioni in regime di ticket), a beneficio dei più bisognosi segnalati dalla Caritas attraverso le parrocchie e i centri di ascolto del territorio.

Il centro analisi, ubicato in via Antonio Scalia, 22 ad Acireale, si inserisce in un contesto di crescente impegno verso le persone vulnerabili. Mons. Raspanti ha commentato: “Quest’accordo è un segno concreto di solidarietà, un impegno verso chi vive situazioni di difficoltà”. Anche il dott. Condorelli ha espresso soddisfazione per la collaborazione, sottolineando l’importanza della salute come diritto fondamentale e il valore di un contributo sociale responsabile.

Quest’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dalla Caritas, che lo scorso anno ha inaugurato il Centro di Odontoiatria Sociale, un servizio che offre prestazioni odontoiatriche a costi contenuti per chi è seguito dai centri di ascolto della diocesi. Con questo nuovo accordo, la rete di supporto ai più fragili si arricchisce ulteriormente, offrendo una risposta integrata alle necessità sanitarie delle persone in difficoltà.

👁 Articolo letto 444 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.