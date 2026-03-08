Specie protette senza certificati, denunciata 51enne a Camporotondo

Controlli congiunti dei Carabinieri a Camporotondo Etneo nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali e alle violazioni in materia igienico-sanitaria. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai militari della stazione locale con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e del personale dell’Asp di Catania – Dipartimento di Prevenzione e Igiene Urbana Veterinaria.

Durante l’ispezione presso una struttura utilizzata come pensione per animali d’affezione sono state rilevate alcune irregolarità di carattere gestionale e strutturale. In seguito alle verifiche, l’autorità sanitaria ha disposto specifiche prescrizioni nei confronti della titolare dell’attività, una donna di 51 anni residente nel territorio. Tra gli adeguamenti richiesti figurano la regolarizzazione del registro relativo al carico e allo scarico degli animali ospitati e l’incremento, sia quantitativo sia qualitativo, delle cucce e dei giacigli destinati agli animali da compagnia e alle attività di pet therapy.

Successivamente è stato effettuato un ulteriore controllo mirato, svolto con la collaborazione del Nucleo Cites dei Carabinieri di Catania. Al termine delle verifiche la proprietaria della struttura è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto accertato, la donna avrebbe detenuto alcuni esemplari di tartarughe privi della documentazione richiesta per attestare la legittima provenienza. La situazione configurerebbe l’ipotesi di detenzione di esemplari vivi senza i certificati o le licenze previste dalla normativa vigente.

Nel corso delle stesse verifiche è stato inoltre riscontrato il possesso di un esemplare di corvo imperiale (Corvus corax), specie appartenente alla fauna selvatica protetta.

