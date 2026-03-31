Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 30 marzo al 5 aprile

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa prevede la diffusione preventiva delle tratte interessate dai dispositivi di rilevazione, con l’obiettivo di favorire una guida più prudente e il rispetto dei limiti imposti dal Codice della strada.

I controlli saranno attivi nel periodo compreso tra lunedì 30 marzo e domenica 5 aprile 2026. Le attività interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con particolare attenzione ai segmenti caratterizzati da un’elevata incidenza di sinistri stradali.

Secondo quanto comunicato, nelle giornate del 30 e 31 marzo e dell’1, 2, 3 e 4 aprile 2026, i dispositivi saranno operativi alternativamente lungo entrambe le direttrici autostradali, in entrambi i sensi di marcia. La pianificazione dei servizi mira a garantire una presenza costante e diffusa sul territorio, intervenendo nei tratti ritenuti più critici sotto il profilo della sicurezza.

La diffusione del calendario dei controlli rappresenta uno strumento di prevenzione volto a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada. L’obiettivo dichiarato è la riduzione degli incidenti e il miglioramento complessivo dei livelli di sicurezza lungo la rete autostradale interessata.

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